Kars'ta "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuş suçunun tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polisin 2 aylık teknik takibi sonucunda, Türk ve yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bir gazinonun eklentisindeki konaklama tesisinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilerek, 9 ekip ve 29 personel ile operasyon gerçekleştirildi.

- Taksiyle "şok baskın" yaptılar Operasyonda gazinoya taksi ile giderek şok baskın yapan ekipler, "insan ticareti" iddiasıyla B.B. isimli kadın ile V.Ş, Ç.Ş, R.Ş, A.K. E.B'yi gözaltına aldı. Konsomatris olarak çalıştırılan 1'i İran, 5'i Azerbaycan uyruklu kadın da yakalandı. Gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 sim kartlı cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 kişi, Arpaçay Adliyesine sevk edildi.