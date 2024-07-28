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        Kars'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

        Kars'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:54
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        Kars'ta silahlı kavgada bir kişi öldü
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        Kars'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda M.B, E.B'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan E.B, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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