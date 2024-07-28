Kars'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kars'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

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