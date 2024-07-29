Kaburgasından alınan kıkırdakla eğri burnu düzeltilen genç, rahat nefes aldı

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta 4 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası burun şekli bozulan ve solunum sıkıntısı yaşayan Murat Çeken'in kaburgasından alınan kıkırdakla burnu düzeltildi.

Kent merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Murat Çeken, 4 yıl önce solunum sıkıntısına neden olan burnundaki et parçasını aldırmak için bir hastanede ameliyat oldu.

Sonraki yıllarda uyku bozukluğu, nefes alma ve burun şeklinde bozukluk gelişen Çeken, Kars Harakani Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Göknil Gültekin'e başvurdu.

Yapılan tetkik ve inceleme sonrası hastanın ameliyatına karar verildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla, Çeken'in kaburgasından alınan kıkırdak dokusu ile hem burnundaki şekil bozukluğu düzeltildi hem de rahat nefes alması sağlandı. - "Hem estetik hem de daha rahat nefes almasını kolaylaştıracak ameliyata karar verdik" Dr. Gültekin, AA muhabirine, Çeken'in 4 yıl önce olduğu ameliyatın ardından istenen sonuca ulaşamadığını söyledi. Böyle durumların olabildiğini belirten Gültekin, "Hastanın burnun uç kısmında bulunan ve nefes almamızı sağlayan kıkırdakları da sıkıntılıydı. Murat Bey'i hem estetik hem de daha rahat nefes almasını kolaylaştıracak ameliyata karar verdik." dedi.

Gültekin, burun içerisinde yeterli kıkırdak bulamadıklarında özellikle yetişkinlerde kaburga kıkırdaklarını değerlendirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti: "Kulak kıkırdağı yumuşak olduğu için bizim için yeterli desteği sağlayamıyor o nedenle kaburgadaki kıkırdağı kullanıyoruz. Genellikle 6 ve 7'nci kaburganın uç kısımlarında bir miktar kıkırdak çıkartıyoruz ve kıkırdağı kullanarak yeni bir burun yapmaya çalışıyoruz. Murat Bey daha önce ameliyat olduğu için kaburgasından bir parça kıkırdak alarak tekrardan burnunu güçlendirdik ve nefes almasını sağladık."

- Riskli ameliyat başarıyla sonuçlandı Ameliyatın riskli olduğunu ve çok dikkat istediğini vurgulayan Gültekin, "Ameliyatta öncelikle kaburgadaki kıkırdağa sağlıklı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Yaşayabileceğimiz risklerden biri, kaburga kıkırdaklarının altında akciğer dokusu var. Dolayısıyla akciğer zarını zedeleyip hastaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Özellikli bir operasyon oldu. Murat Bey'in kaburgasına ulaşarak kıkırdakları çıkardık ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra Murat Bey burnunda tampon olmasına rağmen daha rahat nefes aldığını söyledi, bu da ameliyatın başarılı geçtiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.