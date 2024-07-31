Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Süt üretiminin arttığı Kars'ta kadınların çeçil peyniri telaşı başladı

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Son dönemlerde etkili olan yağışların süt üretimine olumlu yansıdığı Kars'ta, kadınlar, kahvaltı sofralarının lezzeti çeçil peynirinin yapımı için kazanları yakıp hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süt üretiminin arttığı Kars'ta kadınların çeçil peyniri telaşı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Son dönemlerde etkili olan yağışların süt üretimine olumlu yansıdığı Kars'ta, kadınlar, kahvaltı sofralarının lezzeti çeçil peynirinin yapımı için kazanları yakıp hazırlıklara başladı.

        Türkiye'de hayvancılık ve süt mamullerinde önemli yere sahip Kars'ta, vatandaşlar arasında peynir üretimi önemli yer tutuyor.

        Yağmurların ardından çiçeklerle bezenen meralarda otlayan ineklerin bereketlenen sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.

        Sarıkamış ilçesi merkezi ile Yağbasan köyünde kadınlar, bugünlerde hummalı bir şekilde peynir üretimi için uğraş veriyor.

        Çeçil peyniri, yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra yoğurma işlemiyle yapılıyor.

        Peynir, yaz ve kış hem taze hem de koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tulumlar içine basılarak kahvaltı sofralarını süslüyor.

        Peynir üreten kadınlardan Sibel Öztürk, AA muhabirine, akşam ve sabah ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirip yağından arındırdıktan sonra ekşimesi için 24 saat oda sıcaklığında beklettiklerini söyledi.

        Büyük bakır kazanların çeçil peyniri için hazırlandığını belirten Öztürk, "Ekşiyen sütün içine aynı miktarda taze süt ekleniyor. Sıvı maya ilave ettikten sonra çeçil peyniri oluşmaya başlıyor. Sütle peynir yaptığımız gibi kaymakla da tereyağı yapıyoruz." dedi.

        - "Çok yağmur yağdı her taraf yeşillik oldu"

        Bu yıl bölgede yoğun yağışların yaşandığını ve sütün de bol olduğunu dile getiren Öztürk, "Çok yağmur yağdı her taraf yeşillik oldu. Hayvanlarımız meralarda yayıldığı için sütümüz daha güzel daha kalitelidir." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, peynir yapımını büyüklerinden gördüğü şekilde yapmaya çalıştıklarını ve bu sene verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        Aynur Öztürk de "Çok şükür ineklerin sütü bol oldu, peynir yapımına başladık. Peynirlerimiz çok güzel, yiyenlere afiyet olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Kars'ta silahla bir kişiyi yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı
        Kars'ta silahla bir kişiyi yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı
        Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi
        Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi
        Kaburgasından alınan kıkırdakla eğri burnu düzeltilen genç, rahat nefes ald...
        Kaburgasından alınan kıkırdakla eğri burnu düzeltilen genç, rahat nefes ald...
        Kars'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kars'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kars'ta silahlı kavgada bir kişi öldü
        Kars'ta silahlı kavgada bir kişi öldü
        Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaraland...
        Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaraland...