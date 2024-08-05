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        Kars'ta devrilen tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

        Kars'ta şarampole devrilerek ters dönen tırda sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:54
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        Kars'ta devrilen tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
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        Kars'ta şarampole devrilerek ters dönen tırda sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.

        Ciğer Demircan idaresindeki 33 AET 47 plakalı gıda ürünleri yüklü tır, Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü yakınlarında şarampole devrilerek ters döndü.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerinde AFAD itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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