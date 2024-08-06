GÜNCELLEME - Kars'ta aranan cinayet zanlısı İran'a kaçmak isterken tırda yakalandı

Kars'ta, 27 Temmuz'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan M.B, E.B'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmış, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B. 28 Temmuz'da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.B'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

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