Kars'ta aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı
Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Susuz-Ardahan kara yolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine T.S'nin kullandığı otomobil durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 3 madde kullanma aparatı ile uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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