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        Kars'ta aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı

        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:46
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        Kars'ta aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı
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        Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Susuz-Ardahan kara yolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine T.S'nin kullandığı otomobil durduruldu.

        Ekiplerce araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 3 madde kullanma aparatı ile uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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