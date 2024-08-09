Kars'ta PKK/KCK operasyonunda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca, Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen gömü noktasında, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından toprağa gömüldüğü değerlendirilen 250 kilogram un, 6 paket maya ve tuz bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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