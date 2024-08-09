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        Kars'ta bahçelerinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bahçelerinde kök keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:12
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        Kars'ta bahçelerinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bahçelerinde kök keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre edilerek yakalanması ve toplumun uyuşturucudan arındırılması amacıyla başlattığı çalışması sürüyor.

        Sarıkamış ilçesinde yasa dışı kenevir ektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, Eşmeçayır köyünde ikamet eden V.P'nin bahçesinde yapılan aramada 247 kök kenevir, K.P'nin bahçesinde yapılan aramada ise 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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