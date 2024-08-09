Buzun üzerine çıkan Karslı kızlar, curlingde zirveye yürüyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ücretsiz verilen kurslarla curlinge başlayan kızlar, iki yılda 1. Lig'e çıkardıkları takımlarıyla Süper Lig'i amaçlıyor.

Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki eğitimin ardından Kafkas Spor Kulübü'nün kadın takımına seçilen 4 sporcu, takımlarını iki yılda 1. Lig'e çıkarma başarısı gösterdi. Nisan ayında 1. Lig'e yükselen ve antrenör Hayrettin Can Karaciğer yönetiminde lige hazırlanan sporcular, sezonu sonunda şampiyon olup Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

"Aktif olarak 72 sporcumuz şu anda curling eğitimi almaktadır. Her yaştan sporcumuz, gençlerimiz buraya gelerek hizmetlerden faydalanabilir. Önemli olan lige yükselmek ve şampiyon olabilmek. Türkiye şampiyonasına gideceğiz, sezon sonunda Süper Lig'e çıkma hedefi taşıyoruz. İnşallah erkeklerde de 1. Lig'e ve Süper Lig'e yükselen takımlar oluşturma gibi gayretimiz var."

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, AA muhabirine, kentte 3 yıl önce hizmete giren Olimpik Buz Sporları Salonu'nun yoğun rağbet gördüğünü söyledi. Salonda eğitim verilen ve takıma kazandırılan 4 sporcunun başarı göstererek 1. Lig'e çıktığını ifade eden Yüreğir, şöyle konuştu:

Curling ile Erzurum'da tanıştığını ve daha sonra bunu memleketinde geliştirme arayışına girdiğini belirten Karaciğer, "Kars'tan nasıl sporcu yetiştiririz diye uğraştık, hala da devam ediyoruz. Takımla gurur duyuyorum, çok iyi çalıştılar, meyvelerini almaya başladık. Alttan gelen sporcuların da başarılı olmasını istiyorum, çalışmaları bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Antrenör Hayrettin Karaciğer de sezon hazırlıklarının sıkı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Sporculardan Sona Kaya ise yoğun çalışmalar sonucu 1. lige yükseldiklerini ifade ederek, "Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde geçiyor, üzerine bir şeyler koyarak ilerliyoruz. Milli takıma katılmak için de mücadele edeceğiz." dedi.

Berrak Yüceur de curlingi severek oynadığını belirterek, "Buz pateni için geldim, curling ile tanıştım. Geçen yıl bölge birinciliğimiz vardı, bu yıl 1. lige yükseldik. Bu süreç yorucu ve zorluydu. Arkadaşlarımızla emek ederek kazandık." ifadesini kullandı.

Sporcu Seher Sıla Deniz ile Zeynep Ağbaba da Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.