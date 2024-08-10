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        Kars'ta traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı

        Kars'ın Selim ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:38
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        Kars'ta traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, baba Ahmet K'nin kullandığı traktörün römorkunda oturan 14 yaşındaki Eda Aydan K, Koşapınar köyünde seyir halindeyken dengesini kaybedip yere düştü.

        Kazada römorkun altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.

        Babası ve köylülerce Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunan Eda Aydan K, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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