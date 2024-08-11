Kars'ta etkili olan sel bazı meyve bahçelerine zarar verdi

Kötek köyünde yağış ile etkili olan rüzgar yüzünden bir evin de çatısı uçtu.

Sel, Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki bazı meyve bahçelerine zarar verdi.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle bazı köylerde sel meydana geldi.

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