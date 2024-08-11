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        Kars'ta etkili olan sel bazı meyve bahçelerine zarar verdi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:12
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        Kars'ta etkili olan sel bazı meyve bahçelerine zarar verdi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle bazı köylerde sel meydana geldi.

        Sel, Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki bazı meyve bahçelerine zarar verdi.

        Kötek köyünde yağış ile etkili olan rüzgar yüzünden bir evin de çatısı uçtu.

        Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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