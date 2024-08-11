Kars'ta etkili olan sel bazı meyve bahçelerine zarar verdi
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle bazı köylerde sel meydana geldi.
Sel, Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki bazı meyve bahçelerine zarar verdi.
Kötek köyünde yağış ile etkili olan rüzgar yüzünden bir evin de çatısı uçtu.
Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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