Kars'ta bozayı ve domuz sürüsü doğal yaşam alanlarında görüntülendi

Kars-Göle kara yolunda ise sürü halinde dağdan inen yaban domuzları, kara yolunu ve bölgedeki dereyi geçip ormanlık alana girdi.

Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kars'ta yavrusuyla dolaşan bozayı ile sürü halinde hareket eden yaban domuzları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

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