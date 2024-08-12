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        Kars'ta bozayı ve domuz sürüsü doğal yaşam alanlarında görüntülendi

        Kars'ta yavrusuyla dolaşan bozayı ile sürü halinde hareket eden yaban domuzları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:34
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        Kars'ta bozayı ve domuz sürüsü doğal yaşam alanlarında görüntülendi
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        Kars'ta yavrusuyla dolaşan bozayı ile sürü halinde hareket eden yaban domuzları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        İlçenin Acısu mevkisinde yavrusuyla dolaşan bozayı, buradaki dereden su içtikten sonra ormanlık alana girip gözden kayboldu.

        Kars-Göle kara yolunda ise sürü halinde dağdan inen yaban domuzları, kara yolunu ve bölgedeki dereyi geçip ormanlık alana girdi.

        Bölgeden geçen vatandaşlar da araçlarından inip yaban hayvanlarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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