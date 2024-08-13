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        Kars'ta sentetik uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

        Kars'ta yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:45
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        Kars'ta sentetik uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
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        Kars'ta yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde, durumundan şüphelenilen İran uyruklu Hassan R'nin üzerinde yapılan aramada 205 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hassan R, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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