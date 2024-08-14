Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yağışların ardından yaban mersini bereketi yaşanıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, kışlık reçel yapmak için 2 bin 500 rakımda, sarıçam ormanları içerisinde doğal olarak yetişen yaban mersini toplamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yağışların ardından yaban mersini bereketi yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, kışlık reçel yapmak için 2 bin 500 rakımda, sarıçam ormanları içerisinde doğal olarak yetişen yaban mersini toplamaya başladı.

        Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karanlık ve Sulu Dere ile kayak merkezi bölgesindeki ormanlık alanlarda yetişen yaban mersini, kışlık reçel yapımında kullanılıyor.

        Bu sene aşırı yağmurlardan dolayı ormanlarda yaban mersini bereketi yaşanıyor.

        Her yıl ağustos ayının ilk haftasından sonra toplanmaya başlanan yaban mersini, taneleri tencerelerde kaynatıldıktan sonra reçel ve içecek olarak kışın tüketilmek üzere kavanozlara dolduruluyor.

        Yaban mersini toplayanlardan Gülseren Güneş, AA muhabirine, yaban mersini gibi bitkilerin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu söyledi.

        Güneş, yağmurlardan sonra ormanlık alanda yaban mersini bereketi yaşandığını belirterek, "Yaban mersini derde derman. Topladığımızı yaban mersinini reçel, şurup yapıyoruz ve çocuklara yediriyoruz. Ben de torunum için topluyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayak merkezi bölgesinde yaban mersini toplayan Nazlı Açelya Demirci de "Şu anda tam zamanı, antioksidan özelliğine sahip bu meyve vücudumuza çok yararlı. Şurubunu, reçelini yapıyoruz, İsteğe bağlı saf olarak da tüketebilirsiniz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Selma Yavuz ise Sarıkamış ormanlarının çok verimli olduğunu, topladıkları ürünleri kışın tükettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı

        Benzer Haberler

        Özel enerji hattı ile göçmen kuşlar güvende
        Özel enerji hattı ile göçmen kuşlar güvende
        Kars'ta sentetik uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
        Kars'ta sentetik uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
        Kars'ta bozayı ve domuz sürüsü doğal yaşam alanlarında görüntülendi
        Kars'ta bozayı ve domuz sürüsü doğal yaşam alanlarında görüntülendi
        Kars'ta etkili olan sel bazı meyve bahçelerine zarar verdi
        Kars'ta etkili olan sel bazı meyve bahçelerine zarar verdi
        Kars'taki "Gemli Tabya" turizme kazandırılmayı bekliyor
        Kars'taki "Gemli Tabya" turizme kazandırılmayı bekliyor
        Kars'ta traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı
        Kars'ta traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı