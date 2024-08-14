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        Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü

        CÜNEYT ÇELİK - Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen Kars Ovası'nda verimlilik ile doğal güzellik bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:09
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        Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü
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        CÜNEYT ÇELİK - Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen Kars Ovası'nda verimlilik ile doğal güzellik bir arada yaşanıyor.

        Bu yıl il genelinde 250 bin hektar alanda tarımsal üretimin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçiriyor.

        Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretiminin yaygın yapıldığı Kars Ovası hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

        Dronla görüntülenen ve "halı gibi" görünen ovada, çiftçiler sıcak havaya rağmen yoğun mesaiyle mahsul topluyor.

        - "Bu yıl 50 bin dekara yakın bir alanı tarıma açmış olduk"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 250 bin hektar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

        Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında atıl kalan arazilerin tarıma kazandırılması için çalışma sürdürdüklerini ifade eden Aydın, "Bu yıl 50 bin dekara yakın bir alanı tarıma açmış olduk." dedi.

        Aydın, kentte hayvancılık için büyük oranda yem bitkisinin ekildiğini belirterek, yörede meraya dayalı hayvancılığın ön planda olduğuna işaret etti.

        Bu nedenle hayvan yemine yönelik ekim yapıldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "İlimizde 250 bin hektarlık alanın yaklaşık 220 bin hektarlık kısmında arpa, yulaf ve buğday ekilişi gerçekleşiyor. İlimiz 1700 rakıma sahip ve iklim de ona göre sert, yazları geç, kış ise erken geliyor. Bu nedenle biz ağustos ayı başı itibarıyla hasat sezonunu başlatmış olduk, şu anda da yoğun bir şekilde devam ediyor. Akyaka ilçemizde de önemli şeker pancarı alanı mevcut."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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