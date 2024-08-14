Bereketli Kars Ovası halı gibi desenlere büründü

CÜNEYT ÇELİK - Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen Kars Ovası'nda verimlilik ile doğal güzellik bir arada yaşanıyor.

Bu yıl il genelinde 250 bin hektar alanda tarımsal üretimin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçiriyor.

Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretiminin yaygın yapıldığı Kars Ovası hasat sezonunun başladığı bugünlerde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

Dronla görüntülenen ve "halı gibi" görünen ovada, çiftçiler sıcak havaya rağmen yoğun mesaiyle mahsul topluyor.

- "Bu yıl 50 bin dekara yakın bir alanı tarıma açmış olduk" Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 250 bin hektar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyledi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında atıl kalan arazilerin tarıma kazandırılması için çalışma sürdürdüklerini ifade eden Aydın, "Bu yıl 50 bin dekara yakın bir alanı tarıma açmış olduk." dedi. Aydın, kentte hayvancılık için büyük oranda yem bitkisinin ekildiğini belirterek, yörede meraya dayalı hayvancılığın ön planda olduğuna işaret etti.