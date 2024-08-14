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        Kars'ta yamaç paraşütü pilotları Ani için uçtu

        Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 10 yamaç paraşütü pilotu Türk bayraklarıyla Üçler Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:06
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        Kars'ta yamaç paraşütü pilotları Ani için uçtu
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        Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 10 yamaç paraşütü pilotu Türk bayraklarıyla Üçler Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.

        Kars Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler yamaç paraşütüyle başladı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Akdeniz Havacılık Kulübü üyeleriyle, 2 bin 300 rakımlı Üçler Tepesi'nden atlayış gerçekleştiren sporcular, havada Türk bayrağı açtı.

        Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere, Ani'nin fethinin Malazgirt'ten 7 yıl önce gerçekleşerek Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk kapı olduğunu söyledi.

        Ani'yi iyi anlamak ve anlatmak gerektiğine ifade eden Polat, "Anadolu'daki ilk Türk toprağımız Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümünü coşkuyla kutlamak, bu topraklarda Türk ayak izlerini yaşatan Sultan Alparslan Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Ani 1064 tarihinde Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk topraklar. Tabii bu sene özellikle ekibimiz Ani'yi iyi anlatmak, Ani'nin farkındalığını oluşturmak için kapsamlı bir program yapalım diye düşünmüştük. Bugün itibarıyla başladı." dedi.

        "Bugün Kars'ta ilk defa yamaç paraşütü etkinliği yapıldı. Bu ilk, inşallah önümüzdeki yıllarda Kars'ta da yamaç paraşütü şampiyonalarının yapıldığı günleri göreceğimizi düşünüyorum." diyen Polat, Kars'ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmaya çalışacaklarını anlattı.

        - "Ani' demek Anadolu demek"

        Türk Hava Kurumu ekibinin, geçtiğimiz ay 5 kişiye eğitim verdiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz Kars'taki 50 gencimize eğitim verip dışarıdan gelen misafirlerimizi, sporcularımızı burada ağırlarız. Artık kendi kendimize yetebilecek bir il olma peşindeyiz. Ani'yi iyi anlamak, Ani'yi iyi anlatmak istiyoruz. Ani demek Anadolu demek. Bu topraklarda Türklere kapısını açan ve Malazgirt'in ön savaşı, ön hazırlığı gibi algılıyoruz. Ani'yi hem Kars'ta hem de Türkiye'deki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza anlatmak, uluslararası alanda da bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu sene biraz daha programımız geniş olacak."

        Etkinliklerden sonra katılımcılar halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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