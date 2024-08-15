TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars'ta "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kars'ta düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Hisarcıklıoğlu, bir otelde gerçekleştirilen törende, kentte güzel bir tablo olduğunu, kamu ve özel sektörün bir arada bulunduğunu söyledi.

Kars'ın gelişmesi için girişimcilerin ve odaların tek yürek olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bir yerde birlik varsa orada sırtınız yere gelmez. Bu çağdaş yönetim anlayışları için kendilerine teşekkür ediyorum. Oda Başkanımız Kadir Bozan ve Borsa Başkanım Metin Durmuş kardeşim de Kars’ın gelişmesi ve zenginleşmesi için büyük çaba harcıyor. Zaten Ticaret ve Sanayi Odamız aynı zamanda akredite oda. Yani üyelerimize 5 yıldızlı hizmet sunar hale geldiğini belgelemiş durumda." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odasının Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini kurduklarını belirterek şöyle konuştu: "Yargı sistemindeki yavaş işleyiş hepimizin malumudur. Ortalama bir dava 2 yıl ilk derece mahkemede sürer, sonra 1-2 yıl daha ikinci derece mahkemede devam eder. Bu sıkıntıyı hafifletmek amacıyla işçi-işveren, ticari, tüketici ve kira uyuşmazlıklarında önce ara bulucuya gitmek zorunlu hale getirildi. Biz de camiamıza bu konuda da hizmet vermek üzere TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduk. Odalarımızla bu işe sahip çıktık. Kars TSO'nun yaptığı gibi illerinde bu merkezleri kurmaya başladılar. Buralarda ticari anlaşmazlıklarda ortalama 20 günde anlaşma sağlandı. Yani eskiden yıllar süren davalar, günler haftalar içinde bitti, böylece adalete erişim hızlandı. En önemlisi de taraflar helalleşerek ayrıldı. Artık tüm ticari ihtilaflarınızı burada hem daha hızlı hem de daha ucuza çözebileceksiniz."

Kars'ın ünlü kaz eti ve ketesinin koruma altına alındığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu durumun kent mutfağının tanınmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Kars'ta 24 derslikli lisenin inşasına devam ettiklerini belirterek, "Seneye inşallah bitecek ve nasip olursa açılışını birlikte yapacağız. Şimdiden Kars'a hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmişte de TOBB olarak Kars’a bir lise ve ilkokul yapmıştık. Odamız bugün bir güzel işe daha imza atıyor ve Kars’a değer katanları ödüllendiriyor. Zaten kültürümüz de ne diyor, 'marifet iltifata tabidir.' Kars ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı ödül almayı fazlasıyla hak eden tüm girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum, hepinizle iftihar ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

- "İstihdam sağlayacak iş insanlarına kapımız her zaman açıktır" Kars Valisi Ziya Polat da devlet ve millet olarak çok güçlü olunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu millet, devleti için en sevdiği varlığı, evladını şehit yapmak imanı ve inancıyla yetiştirmektedir. Şehit olmayı göze alan bir millet. Biz şehit olmayı göze alırken bu millet ve devlet için üreten, topluma istihdam sağlayan, katma değer sağlayan iş insanlarımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Organize Sanayi Bölgesi ile Kars'ta yeni yatırımlara yol açıyoruz, arazi tahsislerini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz ve takip de ediyoruz. Bize iyi niyetli yatırım yapacak, istihdam sağlayacak iş insanlarına kapımız her zaman açıktır."