Kars'ta besicinin umudu otlar, yangında kül oldu

Yangında, besicinin kışın hayvanlarına yedirmek için hazırladığı otların büyük bölümü kül oldu.

Evin bazı eklentilerine de sıçrayan yangın güçlükle söndürülebildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale için Sarıkamış, Selim ve Kars'tan itfaiye ekipleri ile Sarıkamış Orman İşletmesi arazözü sevk edildi.

Müdahale eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin önünde bulunan ot balyaları ile samanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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