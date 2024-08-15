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        Kars'ta besicinin umudu otlar, yangında kül oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin önünde bulunan ot balyaları ile samanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:46
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        Kars'ta besicinin umudu otlar, yangında kül oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin önünde bulunan ot balyaları ile samanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alisofu köyündeki Recep Ejder'in evinin önünde bulunan ot balyaları ile saman yığınında yangın çıktı.

        Müdahale eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale için Sarıkamış, Selim ve Kars'tan itfaiye ekipleri ile Sarıkamış Orman İşletmesi arazözü sevk edildi.

        Evin bazı eklentilerine de sıçrayan yangın güçlükle söndürülebildi.

        Yangında, besicinin kışın hayvanlarına yedirmek için hazırladığı otların büyük bölümü kül oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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