Kars'ta 4 ülkenin sporcuları Ani'nin fethi için ringe çıktı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kickboks Turnuvası" düzenlendi.

Kars Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye, Gürcistan, İran ve Afganistan'dan kadın ve erkek 130 sporcu, kemer almak için ringe çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'daki ilk Türk toprağı Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını, bu topraklarda Türk ayak izlerini yaşatan Sultan Alparslan Han'ı ve kahraman ecdadı rahmetle, minnetle andığını söyledi.

Polat, "Bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz. Ani 1064 tarihinde Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk topraklardır. Ani'yi iyi anlatmak, Ani'nin farkındalığını oluşturmak için kapsamlı bir program hazırladık." dedi. Vali Polat, turnuvaya 4 ülkeden katılan 130 sporcuya başarı diledi. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.