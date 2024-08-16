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        Kars'ta kazlar yaz sıcaklarında serin suyla buluşturuluyor

        Kars'ta yetiştiriciliği yaygın yapılan kazlar, yaz sıcaklarında serinlemeleri için dere ve göletlere götürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:13
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        Kars'ta kazlar yaz sıcaklarında serin suyla buluşturuluyor
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        Kars'ta yetiştiriciliği yaygın yapılan kazlar, yaz sıcaklarında serinlemeleri için dere ve göletlere götürülüyor.

        Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip kentte, baharda yumurtadan çıkan kazlar büyümeye başladı.

        Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kazlar, yaz sıcaklarında yetiştiriciler tarafından serin suyla buluşturuluyor.

        Kazların, havaların sıcak seyrettiği bugünlerde yapay göletler ve derelerde serinlemeleri sağlanıyor.

        Ekim ayının sonuna doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1,5 ay boyunca arpa yedirilen kazların, daha sonra kesimi yapılıp sofralara ulaştırılıyor.

        Selim ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde kaz yetiştiriciliği yapan Menderes Yılmaz, AA muhabirine, kazların serinlemesi için mahalle arasında gölet yaptıklarını belirterek "Hava sıcak ve kazlar serinlensin diye gölet yaptık. Burada serinlemelerini sağlıyoruz. Dere var, biraz uzakta olduğu için kazlar burada serinliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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