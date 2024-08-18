Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kağızman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

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