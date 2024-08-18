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        Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

        Kağızman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.08.2024 - 09:54
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        Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
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        Kağızman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kesik Köprü Mahallesi'nde Mustafa Yıldız idaresindeki 36 AAB 819 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Hasan Avcı'nın kullandığı 06 BYE 180 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kamyonet sürücüsü Avcı, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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