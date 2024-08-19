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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:36
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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheli E.K gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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