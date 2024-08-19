Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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