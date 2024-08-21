Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

        Gaziler Meydanı'nda konuşlanan tırda, vatandaşlara Türkiye’de daha önce depremlerde yaşanan sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatıldı.

        Deprem tırı içinde bulunan alana geçen ilçe protokolü ve vatandaşlara AFAD ekipleri tarafından deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

        Tırda, 17 Ağustos Marmara ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremlerin şiddetinde oluşturulan sarsıntıyla çök, kapan, tutun yöntemini uygulamalı gösterildi.

        Deprem tırındaki eğitime katılan ve yetkililerden bilgi alan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar AA muhabirine, bu tür uygulamalı eğitimlerin çok etkili olduğunu söyledi.

        Sarıkamış halkının deprem konusunda bilinçlenmesi için deprem tırını getirttiklerini belirten Aslantatar, "Deprem kuşağında yaşadığımız için vatandaşların daha bilinçli davranabilmesi açısından bu tırdan olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlara bu hizmeti veren AFAD ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da deprem simülasyon tırında toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratıldığını belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

        AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünü fırsat bilerek Kars merkez ve ardından ilçelerde deprem eğitimlerini sürdürdüklerini anlattı.

        Aracın içeriği hakkında bilgi veren Bozkurt, "Vatandaşlarımıza deprem farkındalığını yaşatıyoruz. Deprem simülasyon tırına binerek deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini ekibimizle kendilerine anlatıyoruz. Vatandaşlarımızı bu simülasyon tırımızdan faydalanmaları için davet ediyoruz." diye konuştu.

        Eğitime katılan gençlerden Yusuf Güneş de "Deprem simülasyon aracında abilerimiz bize ne yapacağımızı öğrettiler. Deprem anında elimiz başımıza koyarak çöktük. Sarsıntı anında biraz heyecanlandık ve korktuk." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğin ardından ekipler, katılımcılara broşür, çocuklara da balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'

        Benzer Haberler

        Paramedik damat bateri çaldı, doktor gelin oynadı
        Paramedik damat bateri çaldı, doktor gelin oynadı
        Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı
        Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutukla...
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutukla...
        Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
        Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
        Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Kars'ta kazlar yaz sıcaklarında serin suyla buluşturuluyor
        Kars'ta kazlar yaz sıcaklarında serin suyla buluşturuluyor