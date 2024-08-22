Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheli M.G.K. (43) gözaltına alındı.

        Ev ve araçta yapılan aramada, 432 sentetik ecza, birer kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Kars'ta vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
        Kars'ta vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
        Paramedik damat bateri çaldı, doktor gelin oynadı
        Paramedik damat bateri çaldı, doktor gelin oynadı
        Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı
        Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutukla...
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutukla...
        Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
        Kars'ta motosikletle kamyonet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
        Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümü kutlandı