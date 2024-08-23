Kars'ta çıkan yangında 400 balya ot kül oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitler Mahallesi'nde Behçet Polat'a ait bahçede balya halinde istiflenmiş otlar yanmaya başladı.
Çayırlık alanda ot biçen çiftçilerin yangını fark etmesi üzerine Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı.
Ekipler, yaklaşık 1 saat içinde yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında, 400 balya ot kullanılmaz hale geldi.
Balyaların sahibi Behçet Polat, evde olmadığı sırada 400 balya otunun yandığını belirterek yardım talep etti.
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