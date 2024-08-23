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        Kars'ta çıkan yangında 400 balya ot kül oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:01
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        Kars'ta çıkan yangında 400 balya ot kül oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şehitler Mahallesi'nde Behçet Polat'a ait bahçede balya halinde istiflenmiş otlar yanmaya başladı.

        Çayırlık alanda ot biçen çiftçilerin yangını fark etmesi üzerine Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı.

        Ekipler, yaklaşık 1 saat içinde yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında, 400 balya ot kullanılmaz hale geldi.

        Balyaların sahibi Behçet Polat, evde olmadığı sırada 400 balya otunun yandığını belirterek yardım talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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