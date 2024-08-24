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        Kars'ta bozayılar şehir çöplüğünde beslenirken görüntülendi

        Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:34
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        Kars'ta bozayılar şehir çöplüğünde beslenirken görüntülendi
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        Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

        Sarıçam ormanları içinde yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

        Ayılar, bazen tek tek bazen de yavruları ile çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanlık alana dönüyor.

        Ayıların çöplükte buluşmasını fırsat bilen vatandaşlar, arabalarıyla çöplüğe gelip hayvanların beslenmesini ve hareketlerini izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.

        Almanya'dan tatil için Sarıkamış'a gelen Adar Karakurt, ilk defa hem bu kadar bozayıyı bir arada hem de yöreye özgü meşhur ayıları gördüğünü, onları izlemek için de bölgeye geldiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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