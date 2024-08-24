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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kars'ta yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:03
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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silah ticaretine yönelik Kağızman ilçesi Evyapan köyünde bazı ikamet ve çadırlara operasyon yapıldı.

        Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 1 kalaşnikof tüfek ve tüfeğe ait 1 şarjör, 36 mühimmat, 2 av tüfeği, 68 av tüfeği mühimmatı, 3 el dürbünü ve 1 av bıçağı ele geçirdi.

        Olayla ilgili K.K. (22), K.A. (45) ve Z.K. (31) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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