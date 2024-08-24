Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kars'ta yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kars'ta yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silah ticaretine yönelik Kağızman ilçesi Evyapan köyünde bazı ikamet ve çadırlara operasyon yapıldı.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 1 kalaşnikof tüfek ve tüfeğe ait 1 şarjör, 36 mühimmat, 2 av tüfeği, 68 av tüfeği mühimmatı, 3 el dürbünü ve 1 av bıçağı ele geçirdi.
Olayla ilgili K.K. (22), K.A. (45) ve Z.K. (31) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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