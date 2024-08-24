Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili K.K. (22), K.A. (45) ve Z.K. (31) gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 1 kalaşnikof tüfek ve tüfeğe ait 1 şarjör, 36 mühimmat, 2 av tüfeği, 68 av tüfeği mühimmatı, 3 el dürbünü ve 1 av bıçağı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silah ticaretine yönelik Kağızman ilçesi Evyapan köyünde bazı ikamet ve çadırlara operasyon yapıldı.

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