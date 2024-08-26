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        Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı" kararına itiraz edecek

        Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:37
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        Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı" kararına itiraz edecek
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        Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

        Barodan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kars Aile Mahkemesince bir ebeveyn çiftin 'yeni doğan bebeklerinin topuğundan kan alınmasını' reddetmeleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan başvuru, bilimsel veriler ve tıbbi zorunluluk göz ardı edilmek suretiyle reddedilmiştir. Bebeklerin topuklarından alınan kan ile amaçlanan, genetik ve metabolik hastalıkların erken evrede teşhis edilerek erken evrede tedavisine başlanmasıdır. Bilimsel veriler, tıbbi gereklilik bir tarafa bırakılarak, dogmatik düşüncelerle, bilime aykırı, bilimsel geçerlilikleri kanıtlanmamış bilgilerin gerekçeli kararda referans alınmak suretiyle başvurunun reddi hukuka aykırı olduğu gibi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3.maddesi ile koruma altına alınan 'çocuğun üstün yararı' ilkesine de aykırıdır."

        Çocuğun üstün yararı ilkesinin, çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişiminin sağlanabilmesi için öncelikli olarak çocuğun haklarının ön planda tutulması ve faydasının gözetilmesi olduğu belirtilen açıklamada, "Kars Aile Mahkemesince başvurunun reddi aynı zamanda çocuğun bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişiminde de zararlı neticelerin meydana gelmesi tehlikesini barındırmaktadır. Kars Barosu olarak, 1136 sayılı kanunun 76 ve 95. maddelerinin bizlere sorumluluk olarak yüklediği hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince, Kars Aile Mahkemesince hukuka aykırı olarak verilen bu kararın, İstinaf Kanun Yolu İncelemesinde Kaldırılması için karara itiraz edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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