Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı" kararına itiraz edecek

Kars Barosu, Kars Aile Mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Barodan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kars Aile Mahkemesince bir ebeveyn çiftin 'yeni doğan bebeklerinin topuğundan kan alınmasını' reddetmeleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan başvuru, bilimsel veriler ve tıbbi zorunluluk göz ardı edilmek suretiyle reddedilmiştir. Bebeklerin topuklarından alınan kan ile amaçlanan, genetik ve metabolik hastalıkların erken evrede teşhis edilerek erken evrede tedavisine başlanmasıdır. Bilimsel veriler, tıbbi gereklilik bir tarafa bırakılarak, dogmatik düşüncelerle, bilime aykırı, bilimsel geçerlilikleri kanıtlanmamış bilgilerin gerekçeli kararda referans alınmak suretiyle başvurunun reddi hukuka aykırı olduğu gibi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3.maddesi ile koruma altına alınan 'çocuğun üstün yararı' ilkesine de aykırıdır."