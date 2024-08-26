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        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:48
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        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Akyayla köyündeki tarlada iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada, Engin Bozyel ile aynı aileden Hayrettin, Ömer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ile Abubekir Altay yaralandı.

        Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve silahla yaralandığı öğrenilen Abubekir Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, köyde, polis ekipleri ise hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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