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        Sarıkamış'ta meyve bereketi yaşanıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağaçlarda meyve bereketi yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:07
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        Sarıkamış'ta meyve bereketi yaşanıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağaçlarda meyve bereketi yaşanıyor.

        İlçede haziran ve temmuz aylarında etkili olan yağmurlar, ağustos ayından devam eden hava sıcaklıkların ardından erik ve elma gibi ürünlerin hasadına başlandı.

        Geniş arazilerde meyve üreten kimi üreticiler ürünlerini hal esnafına satıyor, evlerinin bahçelerinde erik ve elmaları toplayan vatandaşlar da kendi ihtiyaçlarının fazlasını pazarlarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, bu sene meyve ağaçlarında bereket yaşandığını söyledi.

        Ağustos ayında sıcaklıkların artmasıyla geçen yıllara göre meyve ağaçlarında verimliğin arttığını belirten Gök, "İlçe merkezinde vatandaşlar, bahçelerinde yetiştirdikleri meyveleri kendi tüketimi için kullanmaktadır. Aras Havzası'nda bulunan Kalebaş ve Akkoz köylerimizde elma ağırlıklı olmak üzere yaklaşık bin ton üretim oldu. Vatandaşlarımız bu ürünleri bölgedeki kabzımallara satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar." dedi.

        Bahçesinde elma ve erik yetiştiren Nazım Öncü de meyveleri hasada başladıklarını, bir ağaçtan 20 kasa erik topladığını belirterek herkesi arazilerine meyve dikmeye davet etti.

        Vatandaşlardan Latif Cihangir ise "Sarıkamış'ta meyve olur olmaz diye bir şey yok yeter ki emek edelim. Yeşil eriklerimiz bayağı oldu. Bunları çevremize, eşe dosta komşulara dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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