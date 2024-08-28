Kars'ta 2 ayda 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi

Kars'ta, jandarma ekiplerinin 2 ay içinde yaptığı operasyonlarda 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi.

Kentte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerinin deşifre ederek yakalanması ve toplumu uyuşturucudan arındırmak amacıyla yaptığı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kars Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Merkez İlçe Komutanlığı ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Temmuz ve ağustos aylarında ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi.