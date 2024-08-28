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        Kars'ta 2 ayda 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi

        Kars'ta, jandarma ekiplerinin 2 ay içinde yaptığı operasyonlarda 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:00
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        Kars'ta 2 ayda 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi
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        Kars'ta, jandarma ekiplerinin 2 ay içinde yaptığı operasyonlarda 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi.

        Kentte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerinin deşifre ederek yakalanması ve toplumu uyuşturucudan arındırmak amacıyla yaptığı çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Kars Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Merkez İlçe Komutanlığı ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Temmuz ve ağustos aylarında ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 37 bin 294 kök kenevir ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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