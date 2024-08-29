Kars'ta oyun oynarken bacağı tahliye borusuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kars'ta oyun oynarken bacağı su tahliye borusuna sıkışan çocuk, ekiplerce kurtarıldı.
Kars'ta oyun oynarken bacağı su tahliye borusuna sıkışan çocuk, ekiplerce kurtarıldı.
Merkez Yusufpaşa Mahallesi Evliya Camisi bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Egemen Göktürk Gedikli'nin bacağı, su tahliyesi için yapılan giderdeki boruya sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gedikli'nin bacağı, borunun etrafındaki parke taşları kırılarak çıkarıldı.
Çocuk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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