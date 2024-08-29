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        Kars'ta oyun oynarken bacağı tahliye borusuna sıkışan çocuk kurtarıldı

        Kars'ta oyun oynarken bacağı su tahliye borusuna sıkışan çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:46
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        Kars'ta oyun oynarken bacağı tahliye borusuna sıkışan çocuk kurtarıldı
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        Kars'ta oyun oynarken bacağı su tahliye borusuna sıkışan çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

        Merkez Yusufpaşa Mahallesi Evliya Camisi bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Egemen Göktürk Gedikli'nin bacağı, su tahliyesi için yapılan giderdeki boruya sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gedikli'nin bacağı, borunun etrafındaki parke taşları kırılarak çıkarıldı.

        Çocuk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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