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        Kars'ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü

        Kars'ın Selim ilçesine bağlı, Allahuekber Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında dolu ve kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:49
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        Kars'ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü
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        Kars’ın Selim ilçesine bağlı, Allahuekber Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında dolu ve kar etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu ve kar yağışına bıraktı.

        Tuygun köyünün 3 bin rakımlı yaylasında ise hayvanlarını otlatan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede sağanak ardından etkili olan dolu ve kar etrafı beyaza bürüdü.

        Köylülerden Gencay Yıldırım, bu mevsimde kar yağışı ve dolunun böyle etkili olduğunu görmediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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