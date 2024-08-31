Kars'ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü
Kars'ın Selim ilçesine bağlı, Allahuekber Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında dolu ve kar etkili oldu.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı, Allahuekber Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında dolu ve kar etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu ve kar yağışına bıraktı.
Tuygun köyünün 3 bin rakımlı yaylasında ise hayvanlarını otlatan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede sağanak ardından etkili olan dolu ve kar etrafı beyaza bürüdü.
Köylülerden Gencay Yıldırım, bu mevsimde kar yağışı ve dolunun böyle etkili olduğunu görmediğini söyledi.
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