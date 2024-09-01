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        Kars'ta devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:27
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        Kars'ta devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Halil Yıldız idaresindeki 75 AU 984 plakalı hafif ticari araç, Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Filiz Yıldız yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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