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        Kars'ta 1 milyon 680 bin sazan yavrusu su kaynaklarına bırakılmaya başlandı

        Kars'taki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında temin edilen 1 milyon 680 bin sazan yavrusu bırakılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:20
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        Kars'ta 1 milyon 680 bin sazan yavrusu su kaynaklarına bırakılmaya başlandı
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        Kars'taki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında temin edilen 1 milyon 680 bin sazan yavrusu bırakılmaya başlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'dan temin edilen 1 milyon 680 bin sazan yavrusunu araçlarla Kars bölgesindeki göl ve göletlere taşıdı.

        Bu kapsamda ilk olarak Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Baraj Gölü'ne, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın gözetiminde 500 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Ekipler, Çıldır Gölü ile Arpaçay Baraj Göleti'ne de balık bırakacak.

        Aydın, gazetecilere, kentteki su kaynaklarının verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Geçen sene Kars genelinde yaklaşık 3,5 milyon balığı gölet ve göllere bıraktıklarını anlatan Aydın, "Bu yıl da yine aynı proje kapsamında 1 milyon 680 bin yavru balığı ilimizin çeşitli göllerine bırakıyoruz. Doğal çeşitliliği artırmak ve buradaki habitatı sağlamak için salım gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Karakurt Barajı'na da yaklaşık 500 bin pullu sazan çeşidi yavrularının bırakıldığını dile getiren Aydın, gövde çeşitlendirmeyi, buradaki oluşan av baskısı ile popülasyon azlığını gidermek ve çeşitliği artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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