Kars'ta siber operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bilişim sistemleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan, müstehcen görselleri yayarak toplumumuzun ahlaki değerlerine aykırı davranan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek engellemek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kanunlara aykırı paylaşım yaptıkları tespit edilen, 17 sosyal medya hesabı hakkında da işlem başlatıldı.

Ekipler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 8 ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 44 "nitelikli dolandırıcılık" olayına müdahale etti, 63 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kars'ta jandarma ekipleri, açtıkları internet sitelerinde "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 63 şüpheli ve 17 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

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