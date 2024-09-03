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        Kars'ta siber operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

        Kars'ta jandarma ekipleri, açtıkları internet sitelerinde "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 63 şüpheli ve 17 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:01
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        Kars'ta siber operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta jandarma ekipleri, açtıkları internet sitelerinde "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 63 şüpheli ve 17 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan, müstehcen görüntüleri yayarak toplumun ahlaki kurallarını hiçe sayan şüphelileri engellemek amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 8 ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 44 "nitelikli dolandırıcılık" olayına müdahale etti, 63 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

        Oltalama yöntemiyle internet kullanıcılarını aldatmak amacıyla kurulduğu tespit edilen 96 zararlı yazılımı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildiren ekipler milyonlarca kişinin dolandırmalarına engel olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kanunlara aykırı paylaşım yaptıkları tespit edilen, 17 sosyal medya hesabı hakkında da işlem başlatıldı.

        Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bilişim sistemleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan, müstehcen görselleri yayarak toplumumuzun ahlaki değerlerine aykırı davranan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek engellemek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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