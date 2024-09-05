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        Kars'ta yüksekten düşen işçi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:50
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        Kars'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaralandı.

        Şahindere Mahallesi Hastane Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta sıva yapan işçilerden Osman Dalas (30), yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düştü.

        Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dalas'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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