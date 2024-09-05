Kars'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde inşaatta sıva yaparken düşen işçi yaralandı.
Şahindere Mahallesi Hastane Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta sıva yapan işçilerden Osman Dalas (30), yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dalas'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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