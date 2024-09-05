Kars'ta yüksekten düşen işçi yaralandı

Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dalas'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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