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        Sarıkamış Belediyesinden öğrencilere ücretsiz servis hizmeti

        Kars Sarıkamış Belediyesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilçe merkezinde eğitim görecek öğrencilere ücretsiz okul servisi hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:05
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        Sarıkamış Belediyesinden öğrencilere ücretsiz servis hizmeti
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        Kars Sarıkamış Belediyesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilçe merkezinde eğitim görecek öğrencilere ücretsiz okul servisi hizmeti verecek.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz okul servisleri ilçe merkezindeki tüm mahallelerde ilk, orta ve lise öğrencilerinin hizmetinde olacağını belirtti.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kılıç, "Geçen yıl başlattığımız ücretsiz okul servisi Şehitler, İstasyon ve Kazım Karabekir mahallelerindeki eğitim gören öğrencilerimiz içindi. Gelen talepler doğrultusunda diğer mahallelerdeki öğrencilerimizin servis sıkıntısı çektiği konusuyla karşılaştık. Bunun üzerine belediyemizin servis araçlarını öğrencilerimize tahsis ederek, mağduriyetlerini gidermiş olacağız. Sabah belirlenmiş duraklardan alınan öğrencilerimiz, ders sonunda da tekrar aynı yerlere bırakılacak. Elimizden geldiğince geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ücretsiz okul servisleri 9 Eylül'den itibaren hizmete başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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