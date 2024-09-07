Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta "davetsiz misafir" kızıl tilki piknikçilerin yemeğine ortak oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 07.09.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta "davetsiz misafir" kızıl tilki piknikçilerin yemeğine ortak oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı.

        Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Bölgeye yakın Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, etrafı gözetledikten sonra poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını alıp bölgeden uzaklaştı.

        Piknik yapanlardan Betül Ögel, AA muhabirine, ilk defa yakından bir kızıl tilki gördüğünü belirterek, ”Biz burada piknik yapıyorduk, sonra bir anda tilki geldi, biz korkup gittik. Sonra tilki yiyeceklerimizi dağıttı." dedi.

        Çocuklardan Esila Sevim de tilkinin yiyecekleri alıp kaçtığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta sel nedeniyle evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü
        Kars'ta sel nedeniyle evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü
        Sarıkamış Belediyesinden öğrencilere ücretsiz servis hizmeti
        Sarıkamış Belediyesinden öğrencilere ücretsiz servis hizmeti
        Kars'ta alerji testi uygulaması başladı
        Kars'ta alerji testi uygulaması başladı
        Ani Örenyeri'ndeki kazıda Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu ortaya ç...
        Ani Örenyeri'ndeki kazıda Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu ortaya ç...
        Kars'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
        Kars'ta yüksekten düşen işçi yaralandı