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        Kars'ta sel nedeniyle evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü

        Kars'ın Digor ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile ahırlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:06
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        Kars'ta sel nedeniyle evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü
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        Kars'ın Digor ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile ahırlarda hasar oluştu.

        Sağanak nedeniyle Varlı ve Celal köylerinden geçen dereler taştı.

        Sel suyunun girdiği bazı evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü.

        İl Özel İdaresi ekipleri, tıkanan köprü ve menfezleri açarak, sel suyunun evlere girmesini önlemeye çalıştı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de iki köyde hasar tespit çalışması başlattı.

        Ekipler, bölgede yer yer etkili olacak sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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