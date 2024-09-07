Kars'ta sel nedeniyle evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de iki köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Sel suyunun girdiği bazı evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü.

Kars'ın Digor ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile ahırlarda hasar oluştu.

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