Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi

Karınları doyduktan sonra bir süre de Millet Bahçesi'nde dolaşan bozayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Daha sonra gece saatlerinde cadde ve sokaklarda gezinen bozayılar, çöp konteynerlerini devirerek içindeki çöplerle beslenmeye çalıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

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