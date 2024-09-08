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        Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:35
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        Kars'ta mahalleye inen bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıçam Ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir bozayı 2 yavrusuyla çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Daha sonra gece saatlerinde cadde ve sokaklarda gezinen bozayılar, çöp konteynerlerini devirerek içindeki çöplerle beslenmeye çalıştı.

        Karınları doyduktan sonra bir süre de Millet Bahçesi'nde dolaşan bozayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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