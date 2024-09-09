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        Kars'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:27
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        Kars'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

        Murat Ongün (63) yönetimindeki 01 GN 207 plakalı tır, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Mescitli köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine götürüldü.

        Tırın yolu kapatması üzerine trafik tek yönden kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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