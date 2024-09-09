Kars'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Murat Ongün (63) yönetimindeki 01 GN 207 plakalı tır, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Mescitli köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine götürüldü.
Tırın yolu kapatması üzerine trafik tek yönden kontrollü olarak sağlanıyor.
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