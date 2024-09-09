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        Kars'ta jandarma ve polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

        Kars'ta polis ve jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresi ile servis araçlarına denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:57
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        Kars'ta jandarma ve polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
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        Kars'ta polis ve jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresi ile servis araçlarına denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla öğrenci servislerinde ve okulların çevresinde denetimler yaptı.

        Ekipler, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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