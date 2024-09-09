Kars'ta jandarma ve polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Kars'ta polis ve jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresi ile servis araçlarına denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla öğrenci servislerinde ve okulların çevresinde denetimler yaptı.

Ekipler, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.