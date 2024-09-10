KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Karslı 92 yaşındaki Kore gazisi, savaş anılarını şiirle yad ediyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yaşayan 92 yaşındaki gazi Mecit Eleman, Kore Savaşı anılarını şiirle anlatıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının beşinci bölümünde, Karslı gazi Mecit Eleman'ın anılarına yer verildi.

Hamzagerek köyünde dünyaya gelen Kore gazisi Eleman, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor.

Kore Savaşı'ndaki anılarını şiirle anlatan Eleman, gemiyle yolculuğunu ve cephede yaşadıklarını unutamıyor.

Gazi Mecit Eleman, AA muhabirine, İzmir'de askerliğini yaparken Kore'ye görevlendirildiğini söyledi.

İzmir'den 1953 yılında kalkan bir gemi ile Kore'ye doğru yola çıktıklarını anlatan Eleman, limanda yoğun bir kalabalık olduğunu ve o anları hiç unutmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İzmir'de askerleri uğurlamak için aileler limana geldiler, bir ağlaşma vardı ki... Vapurumuz sabah saat 10.00'da Ege Denizi'nden hareket etti, günler sonra Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geldik ve burada 7 saat dinlendik. Oradan mektup yazdık gönderdik. 32'nci gece vapur, Japonya'nın bir şehrine yanaştı. Oradan bizi aldılar, tugaya getirdiler. Ben uçaksavar bataryasında görev yapıyordum. Bizim dağıtımı yaptılar, hemen cephede silahların başında görev yapmaya başladık."