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        Kars'ta yıldırım düşmesi nedeniyle 2 çoban hafif yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan iki çoban hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:26
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        Kars'ta yıldırım düşmesi nedeniyle 2 çoban hafif yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan iki çoban hafif yaralandı.

        İlçeye bağlı Handere Köyü Sıpkaç Yaylası'nda çobanlar Cabbar Gül ve Mecit Bedel hayvan otlatırken yıldırım düştü.

        Hafif yaralanan çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle yaylaya, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çobanlar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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