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        Kars'ta husumetli iki aile barıştırıldı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:53
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        Kars'ta husumetli iki aile barıştırıldı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        İlçeye bağlı Bardaklı köyünde yaşayan Bulut ile Aktaş aileleri arasındaki husumetin son bulması için Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan, din görevlileri ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

        İkna edilmelerinin ardından köy evinde bir araya getirilen aile fertleri, el sıkışarak kucaklaştı.

        Kaymakam Akköz, yaptığı konuşmada, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ailelere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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