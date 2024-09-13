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        Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:12
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        Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Digor ilçesi Dağpınar beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler, arazide yaya ilerleyen şüphelileri tespit etti.

        Ekipler, yaptıkları kontrolde, Afganistan uyruklu şüphelilerin, yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

        Yakalanan 7 düzensiz göçmene, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında 159 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Öte yandan, olayla ilgili bir organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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