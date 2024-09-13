Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan, olayla ilgili bir organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan 7 düzensiz göçmene, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında 159 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.