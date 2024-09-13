Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kızılok, burada yaptığı konuşmada, eğitim, milletlerin gelişmesinin ve kalkınmasının anahtarı olduğunu söyledi.

Eğitim sayesinde toplumlar kültürlerini, birikimlerini gelecek nesillere aktardıklarını belirten Kızılok, "Yarınlara hükmetmek isteyen milletler, eğitim aracılığı ile gençlerini geleceğe hazırlama yarışına girmişlerdir. Tarihin her döneminde söz sahibi olmuş aziz ve kadim bir milletin evlatları olarak bugün bizlerin de bu yarıştan uzak durması düşünülemez." dedi.