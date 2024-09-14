Sarıkamış'ta gasilhane binasının temeli atıldı

Sarıkamış Belediyesi ve hayırsever iş adamı Murat Turut’ın katkılarıyla temeli atılan gasilhane projesi, 200 metrekare üzerinde içerisinde bay, bayan gasilhane, morg, kefen odası, personel odası, bekleme yeri ve çay ocağıyla depo bulunuyor.

İş adamı Murat Turut'a desteğinden dolayı Sarıkamış adına teşekkür eden Kılıç, "İnşallah diğer projelerimizde Sarıkamışlı iş adamlarımızdan da destek alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Belediyesi Şehir Mezarlığı girişinde temel atma etkinliğinde konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, projenin, ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini giderileceğini belirterek, "Belediyemizin hazırladığı bu projede kıymetli iş adamımız Murat Beye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

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