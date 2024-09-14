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        Sarıkamış'ta gasilhane binasının temeli atıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, morg ve gasilhane binasının temeli dualarla atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:27
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        Sarıkamış'ta gasilhane binasının temeli atıldı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, morg ve gasilhane binasının temeli dualarla atıldı.

        Sarıkamış Belediyesi Şehir Mezarlığı girişinde temel atma etkinliğinde konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, projenin, ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini giderileceğini belirterek, "Belediyemizin hazırladığı bu projede kıymetli iş adamımız Murat Beye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Serdar Kılıç da Sarıkamış halkına söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

        İş adamı Murat Turut'a desteğinden dolayı Sarıkamış adına teşekkür eden Kılıç, "İnşallah diğer projelerimizde Sarıkamışlı iş adamlarımızdan da destek alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından kesilen kurban ve edilen dualarla temel atıldı.

        Sarıkamış Belediyesi ve hayırsever iş adamı Murat Turut’ın katkılarıyla temeli atılan gasilhane projesi, 200 metrekare üzerinde içerisinde bay, bayan gasilhane, morg, kefen odası, personel odası, bekleme yeri ve çay ocağıyla depo bulunuyor.

        Temel atma etkinliğine, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, MHP İlçe Başkanı Tarık Bilgin, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar katıldı.

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